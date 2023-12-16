تشييع جثمان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة بعد استشهاده بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- شيع المئات من الفلسطينيين، السبت، جثمان الصحافي سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي استشهد، أمس الجمعة، بقصف إسرائيلي، جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن المئات من الفلسطينيين وبينهم عشرات الصحافيين شاركوا بمراسم تشييع جثمان الصحافي أبو دقة التي بدأت من مستشفى“ناصر” في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.
وبعد أداء صلاة الجنازة على أبو دقة في باحة المستشفى تم مواراة جثمانه الثرى في مقبرة مدينة خان يونس.
وكان مراسل قناة“الجزيرة” وائل الدحدوح الذي أصيب بالقصف ذاته بجروح متوسطة، في مقدمة المشيعين مع بقية طاقم ومراسلي القناة.
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