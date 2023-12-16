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تشييع جثمان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة بعد استشهاده بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

12/16/2023 5:22:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- شيع المئات من الفلسطينيين، السبت، جثمان الصحافي سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي استشهد، أمس الجمعة، بقصف إسرائيلي، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المئات من الفلسطينيين وبينهم عشرات الصحافيين شاركوا بمراسم تشييع جثمان الصحافي أبو دقة التي بدأت من مستشفى“ناصر” في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وبعد أداء صلاة الجنازة على أبو دقة في باحة المستشفى تم مواراة جثمانه الثرى في مقبرة مدينة خان يونس.

وكان مراسل قناة“الجزيرة” وائل الدحدوح الذي أصيب بالقصف ذاته بجروح متوسطة، في مقدمة المشيعين مع بقية طاقم ومراسلي القناة.

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