التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) جدة/PNN- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد، للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان آخره اغتيال المصور الصحفي سامر أبو دقة وإصابة المراسل وائل الدحدوح من شبكة الجزيرة الإعلامية.

وجددت المنظمة في بيان، اليوم السبت، دعوتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لاستكمال التحقيق في جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد المدنيين بمن في ذلك الإعلاميون والصحفيون الذين يتعرضون للقتل العمد والاعتقال والضرب على خلفية عملهم الصحفي.

وحملت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أكثر من 80 صحفيا، فضلا عن اعتقال أكثر من 45 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية.

واعتبرت أن ذلك في إطار محاولات الاحتلال ثنيهم عن أداء رسالتهم في نقل مشاهد الإبادة الجماعية، وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

كما دعت المنظمة، المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري لضمان تحقيق العدالة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بمن في ذلك الصحفيون العاملون في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.