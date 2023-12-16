واشنطن تمدد وجود حاملات الطائرات في البحر المتوسط

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال مسؤولون أميركيون إن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفينة حربية أخرى بالبقاء في البحر الأبيض المتوسط لعدة أسابيع أخرى للحفاظ على وجود حاملتين بالقرب من إسرائيل مع استمرار حربها على الشعب الفلسطينية وخاصة في غزة.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد انتشار فورد، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن التقلبات في المنطقة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. تمتلك الولايات المتحدة حاملتي طائرات في المنطقة، وهو أمر نادر في السنوات الأخيرة.

أكد عدة مسؤولون أميركيون عمليات النشر الأطول التي تمت الموافقة عليها هذا الأسبوع لحاملة فورد والطراد يو إس إس نورماندي بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنه لم يتم الإعلان عنها بعد. تم بالفعل تمديد انتشار السفن الأخرى في مجموعة فورد الضاربة.

كثف البنتاغون وجوده العسكري في المنطقة بعد أن بدأت إسرائيل حربها المُدمّرة على قطاع غزة في 7 تشرين أول/ أكتوبر لردع إيران عن توسيع الحرب إلى صراع إقليمي. في الأشهر التي تلت ذلك، ومنذ بدء ارتكاب مجازر بحق المدنيين في غزة انضمت فصائل مقاومة في العراق وسورية للمشاركة في استهداف قواعد ومنشآت عسكرية للاحتلال الأميركي في سورية والعراق انتصارا لفلسطين ورفضا للدعم الأميركي للحرب وشُنّت الهجمات المنتظمة بالصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف.

في الوقت نفسه، اعترضت سفن حربية أميركية في البحر الأحمر صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأسقطت القوات الأميركية أيضًا طائرات بدون طيار هجومية متجهة نحو السفن واستجابت لنداءات المساعدة من السفن التجارية التي تعرضت لهجمات الحوثيين المستمرة بالقرب من مضيق باب المندب.

اعتبارًا من يوم الجمعة، هناك 19 سفينة حربية أميركية في المنطقة، بما في ذلك سبعة في شرق البحر الأبيض المتوسط و12 أخرى ممتدة في جنوب البحر الأحمر، عبر بحر العرب وحتى الخليج العربي.



