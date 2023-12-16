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الشناوي يكشف سر تصديه لركلة جزاء بنزيما

12/16/2023 5:22:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب حارس مرمى نادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على اتحاد جدة السعودي 3-1، الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في السعودية.
وتألق الشناوي بشكل لافت في المباراة بتصدياته الرائعة والحاسمة، بينها تصديه في الدقيقة 45 لركلة جزاء نفذها نجم اتحاد جدة، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
وقال الشناوي بعد المباراة في تصريحات لقناة "SSC" الرياضية السعودية، إن الأهلي شاهد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية مؤكدا أن فريقه حاول إيقاف خطورة الفريق السعودي بكل قوة.
وأضاف: "ثقتنا لم تهتز في إمكانية عبور الاتحاد، فالأهلي يدخل أي بطولة من أجل تحقيق الانتصارات".
وعن تصديه لركلة جزاء بنزيما، قال الحارس الدولي المصري: "ذاكرت كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، وطريقة تسديده لضربات الجزاء، لأنه هو من يقوم بهذه المهمة، وأعتقد أنها كانت نقطة تحول مهمة في المباراة لصالحنا".

وأتم: "الأهلي سيغلق صفحة الفوز على الاتحاد بداية من الغد، للتركيز في لقاء فلومينسي البرازيلي الاثنين المقبل في نصف النهائي".

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