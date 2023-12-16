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تشيلسي يستعد لطرد 3 لاعبين

12/16/2023 5:22:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن "تشيلسي يستعد لطرد 3 لاعبين في يناير (كانون الثاني) المقبل".
ذكرت الصحيفة أن النادي اللندني يرغب في إبرام المزيد من الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن يجب أن يتخلى عن عدد من اللاعبين قبل أن يفكر في التعاقد مع لاعبين جدد.
وأكدت أن اللاعبين نوني مادويكي وإيان ماتسن وتريفوه تشالوبا سيتم عرضهم للبيع، بعدما خرجوا من حسابات المدرب ماوريسيو بوكتينيو.
وأوضحت: "رغم إنفاق تشيلسي مليار جنيه إسترليني على الصفقات، ولكن "البلوز" يعاني بشكل واضح في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، باحتلاله المركز 12، كما أبدى المدرب الأرجنتيني رغبته في تدعيم صفوف الفريق في الشتاء.

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