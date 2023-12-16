العراق: فتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات المحلية

MENAFN - Al Wakeel News)فتحت مراكز الاقتراع بالعراق صباح اليوم أبوابها أمام الناخبين من منتسبي الأجهزة الأمنية والجيش للتصويت في الانتخابات المحلية بالبلاد .



وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فتح 565 مركزا انتخابيا يضم 2367 محطة انتخابية لاستقبال أكثر من مليون ناخب في يوم التصويت الخاص في مستهل انتخابات مجالس المحافظات التي تفتح ابوابها لجميع العراقيين بعد غد الاثنين.



ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ،في رسالة صوتية وزعت بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع، منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المساندة إلى المشاركة في الاقتراع، منوها بجهود القوات المسلحة، بكل تشكيلاتها الأمنية والمقاتلة في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها.



وتجري الانتخابات على امتداد 15 محافظة، حيث يتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزا، للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعدا، أكبرها عددا مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضوا، يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعدا.



وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ العام 2013، وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في العراق في 2018، غير أنها تأجلت على وقع التظاهرات الشعبية في العاصمة بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق، تطالب بحل المجالس.



وفي 2 يونيو 2021، قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية عملها، معتبرة أن استمرار عمل المجالس يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوزا لإرادة الناخب.



ومع تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، تعهد بإعادة عمل مجالس المحافظات، وفقا لورقة الاتفاق بين القوى السياسية التي تشكلت على إثرها الحكومة، وصوت البرلمان على موعد إجراء انتخابات جديدة.



وتتمتع مجالس المحافظات بعدة صلاحيات من بينها انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس.



ووفقا للدستور العراقي فإن مجالس المحافظات لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية خاصة بها .

