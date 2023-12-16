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الهلال يضرب الوحدة.. ويعزز صدارته للدوري السعودي

12/16/2023 5:22:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل فريق الهلال انتصاراته، حيث فاز على ضيفه الوحدة 2-0، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على، ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن الجولة 17 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وحضرت ثنائية الهلال بشباك الوحدة بواسطة سعود عبدالحميد وألكسندر ميتروفيتش بالدقيقتين 20 و80.
وعزز الهلال بتلك النتيجة صدارته لجدل الترتيب برصيد 47 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.
الشوط الأول
سيطر الهلال على الكرة بشكل كبير، وحاول إيجاد ثغرة في دفاعات الوحدة لتسجيل هدف المبادرة الأول، ولكن الدفاع والحارس منير محمدي كانوا في الموعد.
وسجل الهلال هدف التقدم في الدقيقة 20، عن طريق الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، بعدما تلقى تمريرة من نيفيز داخل منطقة الجزاء، وسدد من الوضع طائرا يمينية صاروخية سكنت شباك الحارس محمدي.
وكاد النيجيري أوديون إيجالو يعدل النتيجة للوحدة (27)، بعد عرضية من فيصل فجر مرت من الدفاع الهلالي لتصل لإيجالو الذي سددها بركبته، ولكنها ارتطمت بالعارضة، ليضيع هدف التعادل لفرسان مكة المكرمة.
وتوقفت المباراة لأكثر من دقيقتين لسقوط ثنائي الوحدة الدفاع الياميق وأوسكار دوراتي على أرضية الملعب بعد التحام بدني قوي خلال ضربة حرة مباشرة، قبل أن يعودا لمواصلة اللعب.
وحاول الوحدة هجوميا لتعديل النتيجة، ولكن دفاع الهلال وحارسه بونو تصدوا وتعاملوا كما يجب مع الهجمات، لينهي الزعيم الشوط الأول لصالحه أمام فرسان مكة المكرمة 1-0.
الشوط الثاني
دفع دونيس مدرب الوحدة، بأول أوراقه، بدخول المدافع عبد الله الحافظ وخروج أوسكار دوراتي.
وأطلق كريج جودوين تسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس بونو بالدقيقة 50.
وحاول فريق الهلال استعادة السيطرة على الكرة ومباغتة الوحدة بهدف ثان.
وتوقفت المباراة بسبب إصابة عضلية للحارس ياسين بونو، ولكنه تلقى العلاج وعاد لاستكمال المباراة.
وكاد مالكوم يضيف هدف ثان بالدقيقة 76، بعدما تلقى تمريرة متقنة من سالم الدوسري، ولكن تسديدته اليسارية القوية أبعدها ببراعة منير محمدي لضربة ركنية.
قبل أن يضيف الصربي ميتروفيتش هداف الهلال هدفه الثاني بالدقيقة 80، بعد عرضية متقنة من مالكوم تابعها ميتروفيتش برأسية رائعة بالشباك.

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