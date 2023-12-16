مجموعة مسلحة تسيطر على بلدة استراتيجية في ميانمار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت جماعات إتنية تقاتل المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما)، اليوم السبت، السيطرة على بلدة تعد مركزا تجاريا في ولاية شان، بعد أيام على إعلان الصين التوصل بوساطتها لوقف إطلاق نار موقت.



ويحتدم القتال في تلك الولاية الواقعة في شمال ميانمار منذ أن شنّت ثلاث من هذه الجماعات في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، هجوماً مشتركاً ضد القوة العسكرية المركزية.



وقال تحالف ((جيش أراكان)) و((جيش التحالف الديموقراطي الوطني)) و((جيش تحرير تانغ الوطني)) إن مقاتليه استولوا على مواقع عسكرية ومعابر حدودية حيوية للتجارة مع الصين.



ورأى محلّلون أنّ هذا الهجوم يشكّل أكبر تحدٍّ عسكري للمجلس العسكري منذ تولّي الجنرالات السلطة في العام 2021 بعدما أطاحوا حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا.

الشرق الأوسط