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أليجري يشيد بالتحكيم رغم تعثر يوفنتوس

12/16/2023 5:22:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق ماسميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، على تعادل الفريق مع جنوى (1-1)، الجمعة بملعب لويجي فيراريس، ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي.
وقال أليجري في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت": "الحكم دافيدي ماسا أدار المباراة بشكل جيد، أنا لا أقيم الحكام لأنها ليست مهمتي.. ودعونا لا نثير الجدل".
وأكد الخبير التحكيمي لوكا ماريلي، أن يوفنتوس كان يستحق الحصول على ركلة جزاء ثانية أمام جنوى، بعد لمسة يد على ماتيا باني (مدافع جنوى)، لكن دافيدي ماسا، لم يحتسبها، وأكمل اللعب.
وعما إذا افتقد يوفنتوس لخدمات رابيو، قال: "ميريتي لعب مباراة جيدة، كان علينا أن نكون أكثر حدة في بعض الفرص لكن هذه هي كرة القدم، وكان لدينا ردة فعل في مباراة مونزا بينما اليوم لم ننجح في ذلك".
وتابع: "قدمنا أداء جيدا اليوم لكننا بحاجة إلى التطور، وللبقاء في القمة يجب أن نكون أكثر فعالية، وكان ينبغي أن يكون لدينا المزيد من الهدوء، ورغم ذلك إنها نقطة مهمة.. وأنا سعيد بالأداء".
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر، الذي يمكنه تعزيز صدارته لجدول الترتيب حال فوزه على لاتسيو يوم الأحد المقبل، في المقابل رفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة في المركز 14.

ملاعب


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