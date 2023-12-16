تطورات ميدانية على الحدود اللبنانية
التاريخ
12/16/2023 5:22:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت ما وصفته بالجسم الجوي المشبوه بعد تسلله من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.
من جهته أفاد مراسل الجزيرة بانطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية في الجليل الأعلى، في وقت تعرضت أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي.
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