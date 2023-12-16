Saturday, 16 December 2023 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليفاندوفسكي يتحدى عقدته

12/16/2023 5:22:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، على تخطي العقدة التي تطارده خلال منافسات الموسم الحالي.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيواصل ليفا المشاركة في التشكيل الأساسي، اليوم الجمعة، أمام فالنسيا ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.
وقالت الصحيفة أن ذلك يأتي بعد مشاركة المهاجم البولندي غير المتوقعة في المباراة الأخيرة للبارسا ضد رويال أنتويرب، بدوري أبطال أوروبا.
وسيحاول ليفا التغلب على عقدته الخاصة بزيارة الشباك خارج ملعب "مونتجويك" (معقل البارسا المؤقت)، والتي امتدت لأكثر من 3 أشهر دون النجاح في تسجيل أي هدف.
وأشارت إلى أن آخر هدف أحرزه المهاجم البولندي خارج ملعب برشلونة يعود إلى 3 سبتمبر/أيلول أمام أوساسونا.
ولدى ليفا حاليًا 8 أهداف في الليجا، متأخرًا بـ4 أهداف عن الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.
ويتسلح ليفاندوفسكي بتاريخه الجيد أمام فالنسيا، حيث سبق أن سجل هدفًا قاتلاً في ملعب الميستايا خلال الموسم الماضي، عندما فاز البارسا على الخفافيش بنتيجة 1-0 في اللحظات الأخيرة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN16122023000208011052ID1107606434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث