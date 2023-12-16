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التلفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث القرآن ويعلن عن بيان قريب للديوان الأميري

12/16/2023 5:22:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قطع التلفزيون الكويتي الحكومي، اليوم السبت، برامجه وبث القرآن على شاشاته.


وأعلن التلفزيون الكويتي، في خبر عاجل، إن "الديوان الأميري سيبث بيان بعد قليل"، وذلك تزامنا مع الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي كان يعالج الفترة الماضية.


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