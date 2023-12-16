التلفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث القرآن ويعلن عن بيان قريب للديوان الأميري

التلفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث القرآن ويعلن عن بيان قريب للديوان الأميري
التاريخ
12/16/2023 5:22:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قطع التلفزيون الكويتي الحكومي، اليوم السبت، برامجه وبث القرآن على شاشاته.
وأعلن التلفزيون الكويتي، في خبر عاجل، إن "الديوان الأميري سيبث بيان بعد قليل"، وذلك تزامنا مع الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي كان يعالج الفترة الماضية.
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