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ميرونوف: بوتين سيجمع التواقيع ليخوض الانتخابات كمرشح مستقل

12/16/2023 5:22:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال سيرغي ميرونوف زعيم حزب "روسيا العادلة"، إن فلاديمير بوتين لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة ممثلا لأي حزب كان، بل سيقوم بجمع توقيعات المواطنين الروس للمشاركة كمرشح مستقل.
وأضاف ميرونوف، في حديث لمراسل "نوفوستي" على هامش اجتماع مجموعة المبادرة لترشيح بوتين لمنصب رئيس الدولة: "سيتم اليوم، في اجتماع اللجنة المنظمة، الإعلان عن أن فلاديمير بوتين لن يمثل أي حزب خلال الانتخابات - لا روسيا الموحدة ولا حزبنا. سيجمع التوقيعات اللازمة للمشاركة كمرشح مستقل".

وشدد ميرونوف على أن حزب "روسيا العادلة"، سيشارك مع "الجبهة الشعبية" في جمع التوقيعات لبوتين.
وتابع ميرونوف القول: "أعتقد أننا سنقرر ذلك في اللجنة المنظمة. من المحتمل أن نختار عدة كيانات فيدرالية للعمل فيها- هناك سيجمع حزبنا التوقيعات للمرشح بوتين".

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