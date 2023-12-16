الريال وبرشلونة يجهزان خطة بديلة للرد على حرب باريس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُجهز باريس سان جيرمان، خطته لمحاربة برشلونة وريال مدريد، في خطتهما الانفصالية عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ويسعى برشلونة وريال مدريد لتنظيم بطولة السوبرليج، بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، والاتحاد الدولي "فيفا"، بمشاركة أكبر الأندية الأوروبية.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيصدر الحكم النهائي من المحكمة الأوروبية العليا في مدى أحقية عملاقي إسبانيا في تنظيم البطولة، يوم الخميس المقبل.
وأشارت إلى أن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يعمل الآن على جمع التوقيعات من الأندية الكبرى، وإقناعها بعدم المشاركة في السوبرليج، إذا جاء الحكم القضائي في صالح ريال مدريد، وبرشلونة.
وأوضحت أن الريال وبرشلونة يستعدان لهذه الخطة بالاعتماد في تنظيم البطولة على أندية أوروبية ذات سمعة وتاريخ جيد، لكنها ليست في أفضل حالتها بالوقت الحالي، مثل آيندهوفن، وفينورد، وأندية البرتغال، وريد ستار، وأندرلخت.
وذكرت أن مستوى هذه الأندية سيتحسن بفضل الدفعة الاقتصادية الكبرى التي سيحصلون عليها بمجرد المشاركة في النسخة الأولى من السوبرليج.
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