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الريال وبرشلونة يجهزان خطة بديلة للرد على حرب باريس

12/16/2023 5:22:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُجهز باريس سان جيرمان، خطته لمحاربة برشلونة وريال مدريد، في خطتهما الانفصالية عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ويسعى برشلونة وريال مدريد لتنظيم بطولة السوبرليج، بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، والاتحاد الدولي "فيفا"، بمشاركة أكبر الأندية الأوروبية.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيصدر الحكم النهائي من المحكمة الأوروبية العليا في مدى أحقية عملاقي إسبانيا في تنظيم البطولة، يوم الخميس المقبل.
وأشارت إلى أن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يعمل الآن على جمع التوقيعات من الأندية الكبرى، وإقناعها بعدم المشاركة في السوبرليج، إذا جاء الحكم القضائي في صالح ريال مدريد، وبرشلونة.
وأوضحت أن الريال وبرشلونة يستعدان لهذه الخطة بالاعتماد في تنظيم البطولة على أندية أوروبية ذات سمعة وتاريخ جيد، لكنها ليست في أفضل حالتها بالوقت الحالي، مثل آيندهوفن، وفينورد، وأندية البرتغال، وريد ستار، وأندرلخت.
وذكرت أن مستوى هذه الأندية سيتحسن بفضل الدفعة الاقتصادية الكبرى التي سيحصلون عليها بمجرد المشاركة في النسخة الأولى من السوبرليج.

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