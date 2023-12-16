وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح، ظهر اليوم، وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ونعى وزير شؤون الديوان الأميري في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
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