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وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

12/16/2023 5:22:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن ‏وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح، ظهر اليوم، وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


ونعى وزير شؤون الديوان الأميري في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

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