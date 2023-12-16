شيرين عبد الوهاب تعلن طلاقها رسمياً من حسام حبيب
التاريخ
12/16/2023 5:22:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد زواج أكثر من خمس سنوات، مشيرة إلى أن الطلاق تم بهدوء برضا الطرفين، طلاق حضاري وبدون مشاكل.
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