Saturday, 16 December 2023 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال: إصابتان بانفجار مسيّرة تسللت من لبنان

12/16/2023 5:22:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابتين بانفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.


وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت ما وصفته بالجسم الجوي المشبوه بعد تسلله من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.


من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بانطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية في الجليل الأعلى، في وقت تعرضت أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي.


MENAFN16122023000208011052ID1107606427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث