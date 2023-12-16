جيش الاحتلال: إصابتان بانفجار مسيّرة تسللت من لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابتين بانفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.



وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت ما وصفته بالجسم الجوي المشبوه بعد تسلله من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.



من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بانطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية في الجليل الأعلى، في وقت تعرضت أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي.

