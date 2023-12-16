خالد بن حمد : أسبوع بريف الدولي للقتال جعل البحرين محط الأنظار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن مملكة البحرين أصبحت مركزًا هامًا للرياضات القتالية، وأضحت محط الأنظار في ظل المشاركة الكبيرة والتنافس القوي الذي تشهده نزالات النسخة 80 من بطولة
BRAVE CF ، والتي تقام ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، الذي تحتضنه مملكة البحرين برعاية سموه وبتنظيم من منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF .
جاء ذلك لدى حضور سموه مساء أمس الجمعة منافسات النسخة 80 من بطولة
BRAVE CF التي تقام على صالة مدينة خليفة الرياضية بحضور رسمي وجماهيري كبير.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالنزالات القوية والعروض القتالية المتميزة التي أظهرها لاعبو منتخبنا الوطني لفنون القتال المختلطة، كما أثنى سموه على المشاركة الواسعة للكثير من مقاتلي العالم في البطولة، وهو ما يعكس السمعة والمكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين على خارطة الرياضات القتالية عالميًا.
وأكد سموه أن أسبوع بريف الدولي للقتال أصبح يكتسب النجاح تلو النجاح من عام لآخر ليمثل احد أهم البطولات التي يسعى جميع المقاتلين للفوز بمسابقاتها والصعود على منصة التتويج، كما أن الحضور الجماهيري المتنامي وجودة التنظيم أصبحت علامة فارقة لأسبوع بريف الدولي للقتال، وهو ما يدفعنا للمضي قدمًا نحو مواصلة الدعم والرعاية للنهوض برياضة فنون القتال المختلطة، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة للوطن.
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