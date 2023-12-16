خالد بن حمد : أسبوع بريف الدولي للقتال جعل البحرين محط الأنظار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن مملكة البحرين أصبحت مركزًا هامًا للرياضات القتالية، وأضحت محط الأنظار في ظل المشاركة الكبيرة والتنافس القوي الذي تشهده نزالات النسخة 80 من بطولةBRAVE CF ، والتي تقام ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، الذي تحتضنه مملكة البحرين برعاية سموه وبتنظيم من منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF .







جاء ذلك لدى حضور سموه مساء أمس الجمعة منافسات النسخة 80 من بطولة

BRAVE CF التي تقام على صالة مدينة خليفة الرياضية بحضور رسمي وجماهيري كبير.





وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالنزالات القوية والعروض القتالية المتميزة التي أظهرها لاعبو منتخبنا الوطني لفنون القتال المختلطة، كما أثنى سموه على المشاركة الواسعة للكثير من مقاتلي العالم في البطولة، وهو ما يعكس السمعة والمكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين على خارطة الرياضات القتالية عالميًا.





وأكد سموه أن أسبوع بريف الدولي للقتال أصبح يكتسب النجاح تلو النجاح من عام لآخر ليمثل احد أهم البطولات التي يسعى جميع المقاتلين للفوز بمسابقاتها والصعود على منصة التتويج، كما أن الحضور الجماهيري المتنامي وجودة التنظيم أصبحت علامة فارقة لأسبوع بريف الدولي للقتال، وهو ما يدفعنا للمضي قدمًا نحو مواصلة الدعم والرعاية للنهوض برياضة فنون القتال المختلطة، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة للوطن.