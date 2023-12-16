جلالة الملك المعظم يهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني

جلالة الملك المعظم يهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني
التاريخ
12/16/2023 5:11:11 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة إلى جلالة الملك جيكمي كيسار وانجشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة
الوطنية.
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