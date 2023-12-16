مصادر: الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل دهب وتعاملت معه وأسقطته

مصادر: الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل دهب وتعاملت معه وأسقطته
التاريخ
12/16/2023 4:22:16 AM
(MENAFN
- Youm7) قالت مصادر رفيعة المستوي، إن الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل مدينة دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته.
وكان شهود عيان افادوا بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، وأن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلو متر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب.
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