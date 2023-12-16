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مصادر: الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل دهب وتعاملت معه وأسقطته

12/16/2023 4:22:16 AM
(MENAFN- Youm7) قالت مصادر رفيعة المستوي، إن الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل مدينة دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته.

وكان شهود عيان افادوا بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، وأن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلو متر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب.








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