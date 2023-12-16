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شهود عيان: الجسم الطائر سقط على بعد حوالى 1.5 كيلومتر قبالة سواحل مدينة دهب

12/16/2023 4:22:16 AM
(MENAFN- Youm7) قال شهود عيان للقاهرة الإخبارية، إن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب.

وقالت مصادر رفيعة المستوي لقناة القاهرة الإخبارية، إن الدفاعات الجوية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فورى، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.











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