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قوات الاحتلال الإسرائيلية تدمر عشرات القبور في قطاع غزة.. صور

12/16/2023 4:22:16 AM
(MENAFN- Youm7) دمرت قوات برية إسرائيلية عشرات القبور خلال عملياتها العسكرية شمالي قطاع غزة، حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وحللت الصحيفة صور أقمار اصطناعية ولقطات فيديو، تكشف أن القوات البرية الإسرائيلية دمرت عشرات القبور فيما لا يقل عن 6 مناطق للدفن خلال تقدمها في مناطق متفرقة من غزة.
واحتدم قتال عنيف في حي الشجاعية بمدينة غزة خلال الأيام الأخيرة، حيث دمرت القوات الإسرائيلية جزءا من المقبرة التونسية لإقامة موقع عسكري مؤقت.
وتظهر صورة بالقمر الاصطناعي مركبات مدرعة وتحصينات ترابية على مقابر كانت سليمة قبل أيام.
كما دمرت مركبات عسكرية إسرائيلية عشرات القبور في أوائل ديسمبر، بجوار موقع إسرائيلي موجود على بعد مئات الأمتار إلى الشمال الغربي من المقبرة التونسية.
ويظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، جنودا يشاركون على ما يبدو في قتال بالمنطقة.
وفي اليوم نفسه، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية في حي جباليا بمدينة غزة آثارا جديدة ومركبات عسكرية محتملة فوق مقبرة الفالوجة. وتظهر لقطات فيديو لاحقة الأضرار التي لحقت بالمكان، لكن من دون آثار لمواقع عسكرية ثابتة.
كما أنشأ الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا محتملا فوق مقبرة في بيت حانون شمالي قطاع غزة أيضا، وفق الصحيفة الأمريكية.
ولم تظهر أي مركبات عسكرية في صورة القمر الاصطناعي، لكن التحصينات الترابية المماثلة يمكن مقارنتها بتلك التي أقامتها القوات الإسرائيلية في عشرات الأماكن داخل قطاع غزة.
ولم يتم استخدام مواقع الحماية هذه إلا لفترة محدودة من الوقت، مع تحرك الهجوم البري بشكل أعمق داخل غزة.
والمقابر الأخرى التي حددتها "نيويورك تايمز" على أنها دمرت من قبل القوات الإسرائيلية، كانت في الشيخ عجلين أحد أحياء مدينة غزة، وبيت لاهيا وهي مدينة تقع شمالي القطاع.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة "نيويورك تايمز" حول سبب هدم المقابر، وما إذا كان قد اتخذ أي احتياطات لحماية المواقع الدينية في غزة.
وتعتبر قوانين النزاع المسلح التدمير المتعمد للمواقع الدينية من دون ضرورة عسكرية "جريمة حرب محتملة"

صورة القمر الصناعي



تدمير القبور








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