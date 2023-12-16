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المالكي يطلع وزير خارجية ايسلندا على جرائم الاحتلال بحق شعب فلسطين

12/16/2023 4:22:16 AM
(MENAFN- Youm7) أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وزير خارجية ايسلندا بيارنا بنديكتسون، على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، لا سيما العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 71 يوما.


ووضع المالكي نظيره الايسلندي، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، في صورة
حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتدميره لكافة نواحي الحياة، من مبانٍ سكنية، وبنية تحتية، ومنشآت خدماتية، وحيوية، ومدارس، ومستشفيات.


وشدّد الوزير المالكي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، للضغط على دولة الاحتلال، لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تبني مسار سياسي، يفضي بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة والعادلة.


واتفق الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وادخال المساعدات الانسانية بصورة عاجلة، ومنتظمة الى قطاع غزة.








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