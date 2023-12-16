الهلال الأحمر الفلسطينى: انقطاع الاتصالات فى القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة

MENAFN - Youm7) قال عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الصحي في قطاع غزة سيء للغاية ومستشفيات المحافظة الشمالية بالقطاع خرجت من الخدمة، متابعا: "انقطاع الاتصالات في مختلف أنحاء القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة.. ولا نستطيع التواصل مع أطقمنا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": "توقف تام لخدمات الإسعاف شمال القطاع جراء نفاد الوقود والمستشفيات الميدانية بديل مؤقت للمستشفيات التي تمتلئ عن آخرها بالمصابين".

وشدد على أن استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني يقلل وصول المساعدات الطبية والإنسانية.. والوضع يتفاقم للغاية وسط تواصل العدوان على مستشفى كمال عدوان والاستهدافات تحول دون الوصول لمحيطه.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.















