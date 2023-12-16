بدء عملية التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات العراقية

MENAFN - Youm7) فتحت مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات في مختلف المدن العراقية، أبوابها أمام الناخبين، من أفراد القوات الأمنية والنازحين، للتصويت الخاص.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /السبت/،أن القوات الأمنية بدأت بالإقبال على مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات المحلية ضمن التصويت الخاص، في مختلف محافظات العراق .

وأضافت أنه في أربيل، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين من النازحين المشمولين بالتصويت الخاص.

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا العراقية للانتخابات، أن خطة تأمين يوم الاقتراع الخاص تسير بانسيابية عالية، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي خرق أمني في عملية التصويت حتى الآن .

وقال مدير إعلام وعلاقات الشرطة الاتحادية العراقية اللواء أنور عباس رضا - خلال المؤتمر الصحفي للجنة الأمنية العليا للانتخابات -: " منذ ساعات الصباح الأولى، هناك استنفار كامل لقوات الشرطة الاتحادية، وجهود كبيرة ومميزة في سبيل تأمين الحماية لمراكز الاقتراع الخاص"، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ تأكيدات القائد العام للقوات المسلحة العراقية والتي تتمثل في حرية الانتخاب وعدم الضغط على المنتسبين لاختيار مرشحيهم .

وأضاف أنه جرى وضع خطة كاملة لعملية نقل المقاتلين والجرحى وجميع المنتسبين إلى مراكز الاقتراع، ولم يتم تسجيل أي خرق أمني في عملية التصويت حتى الآن .

بدورها .. أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات تجري بانسيابية وسلاسة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات في عملية التصويت الخاص حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري، في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز)، إن "الأجهزة الأمنية بدأت عملية التصويت الخاص وحتى الآن لم نسجل أي خروقات في عملية التصويت، مضيفا أن هناك اقبالا كثيفا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني على حرية الاختيار للقوات الأمنية في عملية التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات.

وقال السوداني - في رسالته إلى القوات الأمنية بمناسبة بدء الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات - "نؤكد ثقتنا الكبيرة بكم، ونشيد بجهودكم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها، ونجدد التأكيد على حريتكم في الاختيار".

وأضاف " أنه ليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم في عملية التصويت بانتخابات مجالس المحافظات".

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات من القوات الأمنية العراقية 1002393 فرداً، كما يصل عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم إلى 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة، وسيصوت مع القوات الأمنية، النازحون في مخيمات النزوح وعددهم 48260 نازحاً وعدد مراكز الاقتراع 35 ومحطات الاقتراع 120.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ أبريل 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.



