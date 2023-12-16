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افتتاح معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية 19 ديسمبر الجارى

12/16/2023 4:22:14 AM
(MENAFN- Youm7) ينطلق يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر وعلى مدار يومين معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية على مستوى مصر،
حيث تنطلق فعاليات المعرض لحفلها الافتتاحي بعنوان
- رواية مختلفة - من الساعة العاشرة والنصف وحتى الساعة الرابعة بقاعة كلية الهندسة بجامعة الأزهر ،
يهدف إلى تأهيل الطالب من خلال إعداد محتوى علمي شامل لإعانة الطالب على استيعاب المادة العلمية بطريقة مبسطة، وتقديم کورسات متخصصة وورش عمل في مختلف المجالات الهندسية لصقل الطالب علميا وربطه بالجانب العملي، بالإضافة إلى إقامة مسابقات لخلق روح التنافس بين الطلبة والعمل على ربط الطالب بسوق العمل من خلال التدريبات المختلفة في الشركات الهندسية.
كما يهدف المعرض العمل على تغيير الصورة النمطية عن الجامعة من حيث كونها جامعة دینیة لا تهتم بالجانب العملي، وإظهار الكوادر الطلابية من الجامعة في معرض هندسي سنوي يحضره جميع الجامعات ووسائل الاعلام والشخصيات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تحديث الأجهزة والمعامل تساعد الطالب علي اقامة مشاريع مميزة تليق باسم الجامعة، وتنمية شخصية الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة مثل العمل الجماعي والقيادة وغيرها ليصبح مصدر لتنمية المجتمع، وغرس فكر العمل التطوعي وروح المسؤلية في الطالب نحو مجتمعه وأمته، و تقديم إبتكارات هندسية لحل المشاكل المجتمعية المختلفة، وخلق مهندس رائد في مجاله ليكون نواة لأمة علمية متقدمة.
معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية" هو فريقٌ تأسس عام 1999على يد نخبة من الأستاذة بكلية الهندسة جامعة الأزهر.
بدأ الأمر بمشاركات الطلبة المتميزين بمشاريعهم في المعمل بقسم الهندسة الكهربية ثم بدأ بالتوسّع ليشمل جميع أقسام الهندسة من العمارة والبرمجيات والميكانيكا وغيرها.
وبمرور السنوات اتسع نشاط الفريق ليقدم ورش عمل يستهدف بها طلبة الهندسة في جميع مجالاتها من داخل جامعة الأزهر وخارجها.
استهل الفريق عامه الثالث والعشرين باستقبال أصدقاءَ جدد وتأهيلهم لإكمال المسيرة، ثم استكمل الفريق عمله بتقديم الورش للطلاب في شتى المجالات الهندسية منها :
-Web Track.
-Embedded Track.
-ArchitectureTrack.
-Java Track.
-Power Track.
-Mechanical Track.
ولم تتوقف مساهمات الفريق على الورش فبعدها تأتي مرحلة الدعم الفني التي يساعد الفريق فيها الطلاب في
تطوير مشاريعهم استعدادًا للحدث الأكبر وهو المعرض.








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