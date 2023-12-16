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الاحتفال بتخريج طلبة مدرسة الشهيد أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية.. صور

12/16/2023 4:22:10 AM
(MENAFN- Youm7)

نشرت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية صور احتفال مدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بتخرج الدفعة الثانية من طلابها، وذلك بحضور ممثل عن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وممثلي الشريك الصناعي وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم تسليم الطلاب شهادات معتمدة دولياً، والتي تؤهلهم للعمل في أفضل الفنادق والمطاعم في العالم، بالإضافة إلى شهادة الخبرة من الشريك الصناعى، والتي تمنحهم فرصة للانضمام إلى فريق عمل واحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات في مصر والشرق الأوسط.



وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه تم تسليم الشهادات للطلاب من جانب، حنان محسن مشرف المدرسة بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وديفيد عسيفة، ممثل الشريك الصناعى وبعض المشاركين، حيث عبر
الطلاب عن سعادتهم وفخرهم بإنجازهم وتخرجهم من مدرسة متميزة توفر لهم التدريب العملي والنظري اللازم للتأهل لسوق العمل المحلي والدولي، وشكروا المدرسة والشركاء على دعمهم وتشجيعهم طوال فترة دراستهم.



فيما أشاد المسئولون فى الشريك الصناعى، بمستوى الطلاب وجودة تعليمهم ومهاراتهم العملية، وتمنوا لهم مزيداً من التقدم والنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، وأكدوا على استمرار التعاون والشراكة بين المدرسة والشركة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.









































































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