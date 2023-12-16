كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يوضح أبرز ملابس عيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Youm7) روحانيات
وفرحة
عالية
يشعر
بها
الشمامسة
والكهنة
والقساوسة
والآباء
فى
الكنيسة
عند
ارتدائهم
ملابسهم
الخاصة
بهم فى القداسات
المختلفة
بالأعياد
التىتتسم
بالطقس
الفرايحى
وأعياد
الطقس
الحزين،
وأضعاف
هذه
الفرحة
تتمثل
فى
أطفال
الكنيسة
وقت
المعمودية
وارتداء
الزى
الخاص
بالشماس.
وقال الأب فيليب عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر فى تصريحات خاصة لليوم
السابع، إن الزى الكهنوتى الخاص بالسريان يمتاز بالزخرفة والألوان الزاهية، ففى كل قداسيكون هناك احتفال بذبيحة إلهية وكل أعياد الميلاد يسيطر عليها طقس الفرح ويكون لون الزى الكهنوتى باللون الأبيض ومائل إلى اللون الأحمر، كما يتمتع
الزى الكهنوتى بالكنيسة السريانية بألوانه المختلفة ويعكس الحياة الكهنوتية المثمرة والمليئة بالثمار والمواهب.
الاختلاف في توقيت الاحتفال.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريركالكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير المقبل، بكاتدرائية "ميلاد المسيح بالعاصمة الأدارية الجديدة، ومن المقرر أن يشارك في الحضورعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة.
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