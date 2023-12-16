كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يوضح أبرز ملابس عيد الميلاد المجيد

وقال الأب فيليب عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر فى تصريحات خاصة لليوم

السابع، إن الزى الكهنوتى الخاص بالسريان يمتاز بالزخرفة والألوان الزاهية، ففى كل قداسيكون هناك احتفال بذبيحة إلهية وكل أعياد الميلاد يسيطر عليها طقس الفرح ويكون لون الزى الكهنوتى باللون الأبيض ومائل إلى اللون الأحمر، كما يتمتع

الزى الكهنوتى بالكنيسة السريانية بألوانه المختلفة ويعكس الحياة الكهنوتية المثمرة والمليئة بالثمار والمواهب.





الاختلاف في توقيت الاحتفال.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريركالكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير المقبل، بكاتدرائية "ميلاد المسيح بالعاصمة الأدارية الجديدة، ومن المقرر أن يشارك في الحضورعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة.



