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الجامعات المصرية تنفذ 31 ألفا و275 نشاطًا طلابيًا خلال عام 2023

12/16/2023 4:22:08 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العال والبحث العلمي، أن عام 2023 شهد ازدهارًا وتطورًا في تنفيذ الأنشطة الطلابية وفعاليات نشر وتنمية الوعى لدى طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية التي تُساهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتشكيل وعيه وثقافته، وتعزيز انتماء الطلاب، وتوفير سبل الدعم اللازم للموهوبين والمُتفوقين في كل المجالات.



وأوضح الوزير أهمية الدور الذي يقوم به معهد إعداد القادة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب، للمساهمة في تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم ومحاربة الأفكار غير السوية التي تهدد المجتمع، وتشجيع الشباب على التسامح ونبذ العنف، وتحصين الشباب من الأفكار المُتطرفة، ومُحاربة الشائعات، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.



ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الجامعات المصرية نفذت خلال عام 2023 ما يقرب من 31275 نشاطًا طلابيًا مُقسمة إلى 1485 نشاطًا قميًا و3879 نشاطًا حول برامج التوعية، و25911 نشاطًا من الأنشطة الطلابية العامة، مشيرًا إلى أن جامعة سوهاج استضافت دورة الألعاب التخصصية لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية، كما استضافت جامعة الفيوم اللقاء القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة تحت شعار "طلاب مبتكرون ومخترعون"، إضافة إلى عقد اللقاء القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، وكذا استضافت جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 4500 طالب وطالبة، كما شاركت العديد من الجامعات في الأنشطة القمية ومنها: دورة الشهيد الرفاعي الـ50، ومسابقة إِبداع الـ11، بأولمبياد الجامعات المصرية، وكذلك معرض القاهرة الدولي السابع للاِبتِكار، ومُلتقى الاتحادات الطلابية للجامعات المصرية.



وأضاف الدكتور همام، أن معهد إعداد القادة حرص على تنظيم العديد من الزيارات خلال البرامج التدريبية التي نظمها المعهد للاطلاع على المشروعات القومية المختلفة، مشيرًا إلى أن المعهد نظم عدة زيارات إلى المتحف القومي للحضارة، فضلاً عن تنظيمه جولة تفقدية للمشروعات التنموية بمحافظة قنا، وزيارة تثقيفية لمنطقة الأهرامات، والحسين وشارع المعز وغيرها، موضحًا أن الخطة الاستراتيجية للأنشطة الطلابية تهدف إلى تأهيل وإعداد الشباب والقيادات من خلال اكتساب المهارات والكفاءات والتقنيات في مجالات القيادة والتواصل"؛ لمواكبة التطورات وتبادل الخبرات بما يتوافق مع المُتطلبات الحديثة، وتعزيز بناء الإنسان وتطوير المهارات وتعميق الانتماء الوطني، مؤكدًا أن القيادة السياسية تهتم بدعم الشباب في بناء المستقبل وتهيئة جيل مؤهل بالمعرفة والقدرات لتولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.



وفي إطار تنمية المهارات القيادية، نظم معهد إعداد القادة، عددًا من البرامج التدريبية التي استهدفت تأهيل وتدريب مرشحي رئاسة الجامعات، والمرشحين للمناصب القيادية بالمراكز البحثية، وأعضاء البعثات والمهمات العلمية، والطلاب في مصر والوطن العربي، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومديري الإدارات ومديري رعاية الشباب بالجامعات، بجانب عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل داخل مقر المعهد أو بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.



كما استضاف معهد إعداد القادة عددًا من الشخصيات البارزة في المجالات الدينية والإعلامية والفنية والوطنية، للتحاور مع المُتدربين حول قضايا مجتمعية ودينية ووطنية، كما شهد المعهد انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة في 11 جامعة حكومية وني ( سوهاج - بنها - الوادي الجديد - عين شمس - دمياط - مطروح - السويس - دمنهور - مدينة السادات - كفر الشيخ - جنوب الوادي)، وذلك طبقًا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بهدف تحقيق التنمية المهنية وتطوير المعرفة بما يتوافق مع المُتطلبات الحديثة.



كما نظم المعهد برنامجًا تدريبيًا للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف تأهيلهم لشغل مناصب رؤساء المراكز البحثية، وعقد برنامج تدريبي للمرشحين لتولي منصب (عميد كلية - رئيس شعبة - رئيس قسم)، فضلاً عن تنظيم المعهد برامج لأعضاء البعثات والمهمات العلمية بهدف تطوير وتعزيز قدرات الباحثين والعلماء في مجالاتهم المختلفة وتمكينهم من تحقيق التميز في أداء مهامهم، لتمثيل مصر بالخارج تمثيلًا مشرفًا، إضافة إلى تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية، فضلاً عن التعرف على الحقوق العلمية لأعضاء البعثات، من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات العلمية والثقافية.



وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظم المعهد بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برنامجًا تدريبيًا لإعداد القادة العرب في محافظة الأقصر، شارك في البرنامج عدد من طلاب الجامعات العربية من 16 دولة عربية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية، بهدف تأهيل القيادات العربية وتمكينهم لكي يُصبحوا سفراء في جامعاتهم وبلدانهم، من خلال تنوع المحاضرات والجلسات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما نظم المعهد برنامجًا للتنمية المستدامة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 20 دولة عربية.



ونظم المعهد برنامجًا بعنوان "قادة جيل 2"، وتتضمن هذا البرنامج عقد العديد من الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى استضافة رموز المجتمع والفكر لمواجهة الأفكار المتطرفة بوسائل متنوعة، بهدف تعزيز الوعي واستعادة المفاهيم والأفكار والمعتقدات الصحيحة في الدين والثقافة، والتي تلعب دورًا إيجابيًا في استقرار المجتمع المصري وحفظ نسيجه، وشارك في هذا البرنامج أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وممثلين عن الوزارات والمؤسسات في الدولة المصرية.





كما نظم المعهد بالتعاون مع جامعة الجلالة أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمقر جامعة الجلالة، وملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية برعاية وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، وندوة تثقيفية بالتعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية، وعقد برنامج تدريبي لبناء الوعى بالتعاون مع جامعة المنصورة وجامعة جنوب الوادي، كما نظم المعهد ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة بالتعاون مع جنوب الوادي وملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بالتعاون مع جامعة سوهاج، بمشاركة 2000
طالب وطالبة من إقليم جنوب الصعيد، كما تم تنظيم برامج متنوعة للاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.



ووقع المعهد العديد من بروتوكولات التعاون مع عدة جامعات وهي: (جامعة الجلالة - الجامعة البريطانية في مصر - اتحاد الجامعات العربية – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - جامعة المنصورة - جامعة برج العرب التكنولوجية).



ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على دعم الجهود التي تستهدف رفع وعى طلاب الجامعات، وتعريفهم بالقضايا الوطنية، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والهدامة وغير السوية، والاهتمام بدعم بناء شخصية الطالب على المستوى العلمي والبدني والثقافي، وتوسيع دائرة الاهتمام بمُشاركة الطلاب في المسابقات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، ومنح الطلاب فرصة لإثبات تفوقهم وتميُزهم العلمي، وتوفير الدعم والمناخ المناسب لرعاية الطلاب المُتفوقين والمُوهوبين.
















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