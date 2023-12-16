نيويورك تايمز ترصد أدوات أمريكا للضغط على إسرائيل.. المساعدات فى المقدمة

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المسئولين الأمريكيين قالوا فى الأيام الأخيرة إنهم يريدون أن تدرس إسرائيل تقليص حملتها البرية والجوية الواسعة فى قطاع غزة، وانتقد الرئيس جو بايدن تل أبيب بسبب القصف العشوائى للمدنيين، فى حين تواجد مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان فى إسرائيل لمناقشة المرحلة القادمة من الحرب.

ورأت الصحيفة أن هذا يشير إلى تغيير فى الكيفية التى يتعامل بها بايدن ومستشاروه مع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وقال دوف واكسمان، أستاذ الدراسات الإسرائيلية فى جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس: لقد شهدنا تحولا من الضغوط خلف الكواليس التى فرضتها الإدارة الأمريكية منذ بداية الحرب إلى ما أصبح الآن نصائح علنية بشكل أكبر وتسريبات ومزيد من المناشدات المعلنة. واعتبر واكسمان أن هذا يشير بشكل واضح إلى نفاذ صبر الإدارة الأمريكية.

وذكرت نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة لديها بعض الإستراتيجيات التى يمكنها استخدامها لإقناع إسرائيل بتغيير أساليبها، وإن كانت جميعا سيكون لها ثمن سياسى ودبلوماسى لبايدن.

وأوضحت الصحيفة أن من بين أدوات الضغط الممكنة التى تملكها واشنطن هى فرض قيود على المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل . فالدولة العبرية تحصل على 3.8 مليار دولار سنويا كجزء من اتفاق مساعدات أمنية مدته 10 سنوات تم إقراره خلال عهد أوباما. ويمثل هذا الرقم نحو 15% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية.

ويتعين على الخارجية الأمريكية الموافقة عندما تستخدم إسرائيل هذه الأموال لاستخدام أسلحة أكبر أو قدر كبير من الذخائر، ومن ثم بإمكان الإدارة أن تجد طرق لرفض أو إبطاء تسليم الأسلحة.

من ناحية أخرى، فإن الخارجية الأمريكية لديها القدرة على تجاوز الكونجرس، مثلما فعلت الاسبوع الماضى بالموافقة على إرسال ذخائر دبابات لإسرائيل بقيمة 106 مليون دولار.

وبما أن معظم مبيعات الأسلحة الأمريكية تكون مقيدة بشروط، فيمكن لبايدن وضع حد لكيفية استخدام القنابل الأمريكية فى المناطق المدنية المكتظة بالسكان مثل غزة. إلا أن القيام بذلك سيجعل بايدن على خلاف مع اللوبى المؤيد لإسرائيل الذى كان جو متعاطفا معه على مدار سنوات عديدة.







