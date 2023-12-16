الذكاء الاصطناعى صنفه قاتل.. عالم روسى يقضى 10 أشهر فى السجن بالخطأ

MENAFN - Youm7) قضى العالم الروسى ألكسندر تسفيتكوف، قرابة عام فى السجن، بسبب خطأ منالذكاء الاصطناعى ، وتم القبض على العالم فى يناير فى مطار دوموديدوفو، ولا يزال قيد التحقيق بدلاً من القاتل المتسلسل الذى أطلق سراحه.

وتوصل البرنامج الذى يعمل باستخدام الذكاء الاصطناعى إلى أن صورة القاتل الحقيقى مطابقة بنسبة 55% لصورة عالم الهيدرولوجيا ألكسندر تسفيتكوف، وبعد ذلك، تم اعتقال موظف فى معهد بيولوجيا المياه الداخلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ووضعه فى السجن، حيث مكث لمدة عام تقريبًا، وفقا لـ

oddity central.

العالم الروسي

اتُهم عالم مشهور عالميا بقتل 4 أشخاص فى موسكو، وهى جريمة ارتكبها مجرم فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، أى منذ أكثر من 20 عامًا، وخلال الإجراءات، وجد أقارب تسفيتكوف فى أرشيفات الأكاديمية الروسية للعلوم أوامر بشأن رحلات العمل التى كان فيها "المشتبه به" فى تلك الأيام التى ارتكبت فيها جرائم القتل فى منطقة موسكو.

اتضح أن العالم ذهب بعد ذلك فى رحلات استكشافية إلى منطقتى إيفانوفو وفولوغدا حتى أن هناك صورا تثبت وجوده هناك مع مشاركين آخرين فى رحلة العمل.

العالم فى محبسه

ويدرك المحققون أيضًا العلامات التى يمكن أن تساعد فى التعرف على المجرم الحقيقي، ولا يتطابق أى منهم مع العالم المعتقل، على سبيل المثال، القاتل لديه وشم، لكن تسفيتكوف ليس لديه وشم، كما يشير الشهود إلى أن القاتل كان يدخن نصف علبة سجائر يومياً، وموظف المعهد بدوره لا يدخن على الإطلاق.

إضافة إلى أن العلامات الخارجية لا تتطابق إطلاقاً مع ما شاهده الشهود، فالبعض يقول إن القاتل طويل القامة ذو عيون زرقاء، والبعض الآخر يقول أن طوله 160 سم، وشعره أسود وعينيه بنيتين، لا شيء مما سبق يشبه تسفيتكوف، الذى يبلغ طوله 174 سم وله عيون خضراء.

على الرغم من ذلك، كان ألكسندر تسفيتكوف فى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة عام، ولم يتم القبض على المجرم الحقيقى بعد.

فى 11 ديسمبر الجارى أى بعد مرور عام تقريبا، أفرجت محكمة زاموسكفوريتسكى فى موسكو عن العالم من الحجز، لكن هذا لا يعنى إسقاط التهم الموجهة إليه، لقد تم ببساطة تغيير الإجراء الوقائى الذى اتخذه من الاعتقال إلى حظر بعض الإجراءات.

وهذا يعنى أن الذكاء الاصطناعى، حتى لو كان يعمل بشكل غير صحيح وسيئ، لا يزال يهزم العقل البشرى والمنطق، ويمكنه حتى تدمير حياة شخص ما.