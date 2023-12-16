فاينانشيال تايمز: دول السبع تبحث تمويل أوكرانيا من الأصول الروسية المصادرة

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة فايناشيال تايمز البريطانية إن الدول الغربية تبحث عن طرق لمصادرة أصول البنك المركزى الروسى لتمويل أوكرانيا حيث تهدد الخلافات السياسية فى الولايات المتحدة وأوروبا تدفق الدعم المالى لكييف.

وأوضحت الصحيفة أن مسئولى مجموعة السبع كثفوا فى الأسابيع الأخيرة المحادثات حول إنفاق نحو 300 مليار دولار من أصول السيادة الروسية المجمدة، وهى خطوة جذرية من شأنها أن تبدأ فصلا جديدا فى الحرب المالية التى يشنها الغرب ضد موسكو، بحسب التقرير.وتأتى هذه المحاولات بعدما تداعت فى الأسبوع الماضى حزمتا مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 100 مليار دولار ، فى ظل معارضة الجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى ورفض رئيس وزراء المجر حزمة من الاتحاد الأوروبى لكييف.وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن مصادرة الأصول الروسية يمكن أن يقدم مصدرا بديلا لتمويل كييف، لاسيما فى ظل التكالف الضخمة المتوقعة لمرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب.ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى الوقت الراهن، رفضت أغلب حكومات دول السبع القيام بهذه الخطوة، خوفا من هروب بعض المستشمثرين الأجانب فى أصول الدولار واليورو.وعلى الرغم من أن واشنطن لم تدعم أبدا المصادرة علنا، لكنها اتخذت موقف أكثر صرامة بشكل خاص فى الأسابيع الأخيرة، وقال للجان مجموعة السبع إن هناك طريقا لمصادرة الأصول بما يتوافق مع القانون الدولى.وجاء فى ورقة نقاش حكومية أمريكية، أطلعت عليها فاينانشال تايمز، أن الدول الأعضاء فى مجموعة السبع وأخرين، خاصة من الدول المتأثرة، يمكن أن يصادروا أصول السيادة الروسية كإجراء مضاد لحث روسيا على إنهاء عدوانها. ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على الأمر.وقال مسئول أمريكى إن واشنطن أجرت محادثات نشطة حول استخدام أصول السيادة الروسية ويعتقد أن هناك جدولا زمنيا قصيرا لاتخاذ القرار. وأشار إلى أنه يمكن مناقشة الأمر فى اجتماع ممكن لقادة مجموعة السبع بالتزامن مع الذكرى الثانية لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.