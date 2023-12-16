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أوكرانيا: إسقاط 30 طائرة مسيرة روسية فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد

12/16/2023 4:22:04 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الأوكراني اليوم /السبت/ أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 30 طائرة روسية مسيرة فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد.

وذكرت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن القوات الروسية هاجمت خلال، الليلة الماضية، أوكرانيا بمسيرات من طراز "شاهد" في مجموعات وموجات متتالية وفي اتجاهات مختلفة".. مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات جراء وقوع المسيرات الروسية.

وقال فيتالي كليتشنكو رئيس بلدية كييف "إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من كييف ووقعت انفجارات على ضفتي نهر دنيبرو جراء سقوط المسيرات".

وكان الجيش الروسي قد أعلن أمس /الجمعة/ إسقاط 26 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم.








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