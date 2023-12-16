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الأهلي يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بتدريبات استشفائية

12/16/2023 4:22:01 AM
(MENAFN- Youm7) يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، والمقرر لها الثامنة مساء الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً في السعودية.

وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة اتحاد جدة السعودى تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق أن تأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.








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