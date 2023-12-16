رابطة الأندية تدرس تأجيل القمة بعد صعود الأهلى لنصف نهائى مونديال الأندية

(MENAFN
- Youm7) كشف مسئولو رابطة الأندية عن وجود اتجاه كبير لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري المقرر لها 15 فبراير المقبل، بعد فوز الأهلي فى كأس العالم للأندية على اتحاد جدة السعودى وتأهله لنصف النهائي.
وأضاف مسئولو الرابطة أنه عقب فوز الأهلي على اتحاد جدة يمتد مشواره في البطولة حتى يوم 22 ديسمبر الجاري، ما يعني تأجيل مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال المقرر لها يوم 22 ديسمبر، لانشغال الأهلي بمباريات كأس العالم للأندية.
وأشار مسئولو الرابطة إلى أن الكاف بعد فوز الأهلي سيؤجل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا بالجولة الرابعة إلى 15 أو 16 فبراير 2024، وكان محددا من قبل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 15 فبراير 2024، وبالتالي ستتأجل وسنبحث عن موعد آخر لها.
وضرب النادي الأهلي موعداً فى نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي.
وكان الأهلي قد قدم مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 في مباراة كبيرة من جانب المارد الأحمر.
تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء، وأضاف هدفين في الشوط الثاني سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.
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