رابطة الأندية تدرس تأجيل القمة بعد صعود الأهلى لنصف نهائى مونديال الأندية

MENAFN - Youm7) كشف مسئولو رابطة الأندية عن وجود اتجاه كبير لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري المقرر لها 15 فبراير المقبل، بعد فوز الأهلي فى كأس العالم للأندية على اتحاد جدة السعودى وتأهله لنصف النهائي.وأضاف مسئولو الرابطة أنه عقب فوز الأهلي على اتحاد جدة يمتد مشواره في البطولة حتى يوم 22 ديسمبر الجاري، ما يعني تأجيل مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال المقرر لها يوم 22 ديسمبر، لانشغال الأهلي بمباريات كأس العالم للأندية.وأشار مسئولو الرابطة إلى أن الكاف بعد فوز الأهلي سيؤجل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا بالجولة الرابعة إلى 15 أو 16 فبراير 2024، وكان محددا من قبل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 15 فبراير 2024، وبالتالي ستتأجل وسنبحث عن موعد آخر لها.

وضرب النادي الأهلي موعداً فى نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي.

وكان الأهلي قد قدم مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 في مباراة كبيرة من جانب المارد الأحمر.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء، وأضاف هدفين في الشوط الثاني سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.



