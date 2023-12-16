Saturday, 16 December 2023 02:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد العام للمصريين بالسعودية يستقبل بعثة النادى الأهلي .. صور

12/16/2023 4:21:59 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل ممثلو الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.
وحرص وفد القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية، الذي ضم كلًّا من: المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني، مساعدي القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبد العزيز الدولي.
كما كان في استقبال البعثة د. سعيد يحيى رئيس مجلس إدارة الاتحاد في المملكة والأستاذ عبد الوهاب توفيق نائب الرئيس ومجموعة من مجلس إدارة الإتحاد ، وقد عقد السادة ممثلي الاتحاد هناك لقاء مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه البعثة وسبل الراحه وتوفير كافة متطلبات البعثة والاطمئنان على حشد الجماهير وتوفير الاعلام المصرية وحافلات نقل الجماهير وغيرها .
ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.








WhatsApp Image 2023-12-16 at 10.27.17 AM (1)












MENAFN16122023000132011024ID1107606362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث