الزمالك يجهز الناشئين للمشاركة بكأس الرابطة فى هذه الحالة

(MENAFN
- Youm7) استقرت إدارة نادي الزمالك على المشاركة فى كأس الرابطة بمجموعة من الناشئين وذلك حال تعارض موعد بطولة كأس الرابطة مع البطولة الودية التي سيخوضها الفريق الكروي الأول في الإمارات.
ويشارك فى البطولة 4 أندية هى الاتفاق السعودى، وأم صلال القطرى، والوحدة الإماراتى، والزمالك المصري، ومن المقرر أن يخوض الأبيض أول مواجهة أمام الوحدة الإماراتى 20 يناير المقبل.
وبدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تجهيز مجموعة من الناشئين تحسبًا لتعارض مواعيد كأس الرابطة مع بطولة الإمارات الودية، ويرغب الجهاز الفني في اكتساب الناشئين خبرة من المشاركة في كأس الرابطة، واستفادة الفريق الأول من الاحتكاك بفرق كبري في ودية الامارات.
وتقرر منح نادى الزمالك مبلغا ماليا مجزيا نظيره المشاركة فى هذه البطولة الودية في يناير
المقبل بالمشاركة مع 3 أندية أخرى.
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