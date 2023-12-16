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الزمالك يجهز الناشئين للمشاركة بكأس الرابطة فى هذه الحالة

12/16/2023 4:21:59 AM
(MENAFN- Youm7) استقرت إدارة نادي الزمالك على المشاركة فى كأس الرابطة بمجموعة من الناشئين وذلك حال تعارض موعد بطولة كأس الرابطة مع البطولة الودية التي سيخوضها الفريق الكروي الأول في الإمارات.



ويشارك فى البطولة 4 أندية هى الاتفاق السعودى، وأم صلال القطرى، والوحدة الإماراتى، والزمالك المصري، ومن المقرر أن يخوض الأبيض أول مواجهة أمام الوحدة الإماراتى 20 يناير المقبل.



وبدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تجهيز مجموعة من الناشئين تحسبًا لتعارض مواعيد كأس الرابطة مع بطولة الإمارات الودية، ويرغب الجهاز الفني في اكتساب الناشئين خبرة من المشاركة في كأس الرابطة، واستفادة الفريق الأول من الاحتكاك بفرق كبري في ودية الامارات.



وتقرر منح نادى الزمالك مبلغا ماليا مجزيا نظيره المشاركة فى هذه البطولة الودية في يناير
المقبل بالمشاركة مع 3 أندية أخرى.












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