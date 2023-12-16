حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- السادس عشر من ديسمبر
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1973 - تأسيس بنك الكويت الصناعي برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي بهدف تشجيع ودعم النشاط الصناعي وهو أول مصرف متخصص بالتمويل ودعم التنمية الصناعية في دول الخليج العربي.
1978 - تأسيس الشركة الوطنية للتنظيف بهدف القيام بنقل وتجميع النفايات وكل أعمال النظافة في الكويت.
1986 - إنشاء مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت ليتولى الإشراف العلمي والإداري والمالي على المجلات العلمية الصادرة عن جامعة الكويت أو بالتعاون مع الغير ويصدر المجلس العديد من المجلات منها العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة والدراسات الاسلامية والتربوية والعربية للعلوم الإدارية وحوليات الآداب ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية والعلوم والعربية للعلوم الانسانية ومجلة العلوم الطبية وغيرها.
2003 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات ومعاملتهم معاملة الكويتيين والسماح للكويتيين بتملك العقارات في دول مجلس التعاون الخليجية.
2015 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع النيجر بقيمة ستة ملايين دينار كويتي للاسهام في تمويل مشروع طريق (فيلينغ - تاهو) عن طريق إنشاء طريق معبد يبلغ طوله نحو 92 كيلومترا.
2016 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع مركز سرطان الأطفال في لبنان بقيمة مليون دولار للاسهام في علاج الأطفال السوريين النازحين المصابين بمرض السرطان.
2021 - الطالبتان غادة العتيبي وغلا العنزي تحرزان ميداليتين ذهبيتين في المستوى الأول لمسابقة (مناهزات اللغة العربية لدول الخليج) في دورتها الرابعة 2021 فيما حصلت الطالبة جمانة تقي على الميدالية الفضية والمستوى الثاني للمسابقة.
2022 - منتخب الكويت للكاراتيه يحرز ثلاث ميداليات متنوعة ما بين ذهبية واحدة وبرونزيتان ضمن منافسات البطولة الآسيوية الشاملة التي تستضيفها أوزبكستان.(النهاية)
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