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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 78ر1 دولار ليبلغ 95ر78 دولار

12/16/2023 4:21:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78ر1 دولار ليبلغ 95ر78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 17ر77 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنتات لتبلغ 55ر76 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 43ر71 دولار. (النهاية)

خ م / ط أ ب




MENAFN16122023000071011013ID1107606358

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