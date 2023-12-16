سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 78ر1 دولار ليبلغ 95ر78 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78ر1 دولار ليبلغ 95ر78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 17ر77 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنتات لتبلغ 55ر76 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 43ر71 دولار. (النهاية)
خ م / ط أ ب
MENAFN16122023000071011013ID1107606358
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.