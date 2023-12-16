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العراق.. انطلاق عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات

12/16/2023 4:21:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 16 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت عملية التصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين العراقيين في انتخابات مجالس المحافظات العراقية وذلك قبل يومين من التصويت العام المقرر الاثنين المقبل.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في بيان إن منتسبي الاجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم بدءا من الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة صباحا غرينتش) في 565 مركزا انتخابيا في عموم المحافظات العراقية بينما يدلي النازحون بأصواتهم في 35 مركزا انتخابيا قريبة من مخيمات النزوح.
وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية أربع سنوات تبدأ مع أول جلسة لها وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الصادر عام 2008.
ونشر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية اليوم رسالة وجهها رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الى منتسبي الأجهزة أعرب فيها عن حرصه على حرية المنتسبين في الاختيار قائلا "ليس من حق أحد ان يملي عليكم او يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم".
وبدورها نقلت القناة الفضائية العراقية الرسمية عن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قوله إن عملية التصويت تجرى في جميع المراكز الانتخابية بانسيابية عالية مشيرا إلى أن المنتسبين قسموا الى ثلاث دفعات للمشاركة بالتصويت.
واكد الشمري ان مراكز الانتخابات مؤمنة بالكامل وأنه لم ترد اي تقارير عن وجود مشاكل او خروقات في عملية التصويت.
وبثت القناة الفضائية صورا لطوابير من منتسبي الاجهزة الامنية امام محطات الاقتراع في العاصمة بغداد في الساعات الاولى من صباح اليوم وبعد وقت قصير من بدء عملية التصويت.
وتجرى عملية الاقتراع الخاص في ظل اجراءات امنية مشددة اذ دخلت قوات الجيش العراقي حالة الانذار القصوى (الانذار ج) منذ يوم الخميس الماضي وحتى 20 شهر ديسمبر الجاري فيما انتشرت القوات الامنية في محيط المراكز الانتخابية دون اي اغلاق للطرق.
ومن المقرر ان يجري التصويت العام يوم الاثنين المقبل علما بان اخر انتخابات لمجالس المحافظات في العراق كانت في عام 2013 وكان يفترض ان تنتهي تلك الدورة بعد اربعة اعوام بيد ان اجتياح ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) لعدد من المحافظات والحرب ضده حالت دون اجراء انتخابات جديدة وبقيت تلك المجالس قائمة حتى 2019 وحلت حينها بقرار من البرلمان استجابة لرغبة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في ذلك العام. (النهاية)

ع ح ه / ط م ا



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