جامعة الدول العربية تستضيف الدورة الوزارية ال31 للاسكوا الاثنين المقبل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 12 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم السبت استضافتها لأعمال الدورة الوزارية ال 31 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي تعقد اعمالها يوم الاثنين المقبل لتعزيز التعاون الاقليمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزي في بيان إن موضوع الدورة التي تنظمها (إسكوا) بالتعاون مع الجامعة العربية سيكون (الرؤية العربية 2045) مشيرة الى التحديات التي تمر بها دول المنطقة والتي تعتبر الأدق في تاريخها الحديث نتيجة عوامل محلية واقليمية وعالمية سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.
وأضافت العجيزي أنه سيتم خلال أعمال الدورة تنظيم حلقتي حوار حول أركان هذه الرؤية بمشاركة الوزراء المعنيين موضحة أن الاجتماع الوزاري سيبدأ بجلسة افتتاحية يتم خلالها مناقشة موضوع الدورة الرئيسي (الرؤية العربية 2045: في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإدارة والعمل).
وأشارت إلى عدم مواكبة دول المنطقة العربية للتحولات التكنولوجية وعدم القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ والفقر المائي والغذائي حيث تتعدد المسببات وتتفاوت مفاعيلها ونتائجها بين بلد عربي وآخر موضحة "ان أعداد الذين يعانون من اللجوء والنزوح القسري تبعث على القلق خاصة بعد الحرب التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر".
وأكدت سعي الجامعة العربية و(اسكوا) إلى تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المتعددة لافتة الى أن هناك اجماعا بأن القواسم المشتركة وحجم التحديات العابرة للحدود تتطلب جهودا إقليمية مكملة للجهود الوطنية.
وأوضحت العجيزي أنه انطلاقا من ولاية (اسكوا) والجامعة العربية لتعزيز التكامل والتعاون الإقليميين ودعم الدول الأعضاء في تحقيق التنمية المستدامة تمت بلورة ملامح رؤية للمنطقة العربية عام 2045 وهو العام الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس منظمتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة على حد سواء.
وقالت "إن هذه الرؤية تطرح تصورا تنمويا وتعزز ثقة الإنسان العربي بمستقبل أمن وعادل ومزدهر قائم على العلم والعمل والتجدد ثقافيا وحضاريا" موضحة أن هذه الرؤية تنطوي على مبادرات ومشاريع استراتيجية تستهدف الإسهام في تحقيق الأمن والأمان والعدالة والتنمية المستدامة الشاملة على المستويين الوطني والإقليمي العربي. (النهاية)
م ف م / ط م ا
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