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جامعة الدول العربية تستضيف الدورة الوزارية ال31 للاسكوا الاثنين المقبل

12/16/2023 4:21:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 12 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم السبت استضافتها لأعمال الدورة الوزارية ال 31 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي تعقد اعمالها يوم الاثنين المقبل لتعزيز التعاون الاقليمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزي في بيان إن موضوع الدورة التي تنظمها (إسكوا) بالتعاون مع الجامعة العربية سيكون (الرؤية العربية 2045) مشيرة الى التحديات التي تمر بها دول المنطقة والتي تعتبر الأدق في تاريخها الحديث نتيجة عوامل محلية واقليمية وعالمية سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.
وأضافت العجيزي أنه سيتم خلال أعمال الدورة تنظيم حلقتي حوار حول أركان هذه الرؤية بمشاركة الوزراء المعنيين موضحة أن الاجتماع الوزاري سيبدأ بجلسة افتتاحية يتم خلالها مناقشة موضوع الدورة الرئيسي (الرؤية العربية 2045: في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإدارة والعمل).
وأشارت إلى عدم مواكبة دول المنطقة العربية للتحولات التكنولوجية وعدم القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ والفقر المائي والغذائي حيث تتعدد المسببات وتتفاوت مفاعيلها ونتائجها بين بلد عربي وآخر موضحة "ان أعداد الذين يعانون من اللجوء والنزوح القسري تبعث على القلق خاصة بعد الحرب التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر".
وأكدت سعي الجامعة العربية و(اسكوا) إلى تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المتعددة لافتة الى أن هناك اجماعا بأن القواسم المشتركة وحجم التحديات العابرة للحدود تتطلب جهودا إقليمية مكملة للجهود الوطنية.
وأوضحت العجيزي أنه انطلاقا من ولاية (اسكوا) والجامعة العربية لتعزيز التكامل والتعاون الإقليميين ودعم الدول الأعضاء في تحقيق التنمية المستدامة تمت بلورة ملامح رؤية للمنطقة العربية عام 2045 وهو العام الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس منظمتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة على حد سواء.
وقالت "إن هذه الرؤية تطرح تصورا تنمويا وتعزز ثقة الإنسان العربي بمستقبل أمن وعادل ومزدهر قائم على العلم والعمل والتجدد ثقافيا وحضاريا" موضحة أن هذه الرؤية تنطوي على مبادرات ومشاريع استراتيجية تستهدف الإسهام في تحقيق الأمن والأمان والعدالة والتنمية المستدامة الشاملة على المستويين الوطني والإقليمي العربي. (النهاية)

م ف م / ط م ا



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