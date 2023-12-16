شركة أمنية تتوسع في تغطية شبكة الجيل الخامس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة أمنية توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس إلى ما يزيد عن 700 موقع، فيما بلغ عدد المواقع المفعلة مع نهاية شهر أيار الماضي نحو 300 موقع في 4 محافظات رئيسية هي العاصمة عمان والزرقاء وإربد والعقبة.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تغطي مواقع شبكة الجيل الخامس من أمنية مناطق حيوية واستراتيجية وذات كثافة سكانية عالية، ما يضمن لمشتركي أمنية تجربة سلسة وموثوقة والاستمتاع بالفوائد العديدة والمتنوعة لهذه التقنية الحديثة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحية، نحن ملتزمون بدعم رؤية الحكومة لأردن أكثر اتصالا وازدهارا ونعتقد أن الجيل الخامس هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف، حيث توفر هذه التقنية المزيد من الوظائف والفرص لقطاعات الأعمال وزيادة الإيرادات الحكومية، وبالتالي تعزيز مستويات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
واشار قمحية الى أن تكنولوجيا الجيل الخامس تشكل حجر الأساس في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء.
من جهته، قال مدير شركة إريكسون الأردن، كيفن مورفي: "يسعدنا أن نرى شركة أمنية تواصل التوسع في تغطية شبكة الجيل الخامس في الأردن ونحن ملتزمون بمواصلة دعم أمنية في رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال توفير أفضل التقنيات والخدمات المتطورة".
يذكر أن شركة أمنية تعاقدت مع شركة إريكسون العالمية لقيادة المرحلة الأولى من إطلاق تقنية الجيل الخامس وتهيئة وتجهيز البنية التحتية والتكنولوجية المصاحبة لها من خلال توفير الأجهزة والخدمات التي تدعم هذه التقنية.
-- (بترا)
غ ح/أ أ/ب ط
16/12/2023 11:55:50
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