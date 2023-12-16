شركة أمنية تتوسع في تغطية شبكة الجيل الخامس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة أمنية توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس إلى ما يزيد عن 700 موقع، فيما بلغ عدد المواقع المفعلة مع نهاية شهر أيار الماضي نحو 300 موقع في 4 محافظات رئيسية هي العاصمة عمان والزرقاء وإربد والعقبة.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تغطي مواقع شبكة الجيل الخامس من أمنية مناطق حيوية واستراتيجية وذات كثافة سكانية عالية، ما يضمن لمشتركي أمنية تجربة سلسة وموثوقة والاستمتاع بالفوائد العديدة والمتنوعة لهذه التقنية الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحية، نحن ملتزمون بدعم رؤية الحكومة لأردن أكثر اتصالا وازدهارا ونعتقد أن الجيل الخامس هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف، حيث توفر هذه التقنية المزيد من الوظائف والفرص لقطاعات الأعمال وزيادة الإيرادات الحكومية، وبالتالي تعزيز مستويات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

واشار قمحية الى أن تكنولوجيا الجيل الخامس تشكل حجر الأساس في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء.

من جهته، قال مدير شركة إريكسون الأردن، كيفن مورفي: "يسعدنا أن نرى شركة أمنية تواصل التوسع في تغطية شبكة الجيل الخامس في الأردن ونحن ملتزمون بمواصلة دعم أمنية في رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال توفير أفضل التقنيات والخدمات المتطورة".

يذكر أن شركة أمنية تعاقدت مع شركة إريكسون العالمية لقيادة المرحلة الأولى من إطلاق تقنية الجيل الخامس وتهيئة وتجهيز البنية التحتية والتكنولوجية المصاحبة لها من خلال توفير الأجهزة والخدمات التي تدعم هذه التقنية.

-- (بترا)

غ ح/أ أ/ب ط

16/12/2023 11:55:50