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الوحدات يحسم لقب دوري سن 17 لكرة القدم بفوزه على الحسين إربد

12/16/2023 4:21:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- حسم فريق الوحدات تتويجه بلقب دوري الناشئين تحت سن 17 لكرة القدم لأندية النخبة، بعد فوزه على نظيره الحسين إربد بنتيجة 5-0، ضمن الأسبوع الثامن من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023/2024.
وضمن الوحدات تتويجه باللقب بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه الأهلي والفيصلي بـ 11 نقطة، مع بقاء ثلاث جولات للبطولة.
وضمن ذات الجولة تغلب فرسان الأردن على الرمثا 3-1، فيما تعادل الأهلي والفيصلي 2-2.
ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يليه الأهلي والفيصلي 11، الرمثا 9 وفرسان الأردن والحسين 6.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين ت 17 لأندية النخبة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
16/12/2023 11:50:22

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