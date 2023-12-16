الوحدات يحسم لقب دوري سن 17 لكرة القدم بفوزه على الحسين إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- حسم فريق الوحدات تتويجه بلقب دوري الناشئين تحت سن 17 لكرة القدم لأندية النخبة، بعد فوزه على نظيره الحسين إربد بنتيجة 5-0، ضمن الأسبوع الثامن من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023/2024.
وضمن الوحدات تتويجه باللقب بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه الأهلي والفيصلي بـ 11 نقطة، مع بقاء ثلاث جولات للبطولة.
وضمن ذات الجولة تغلب فرسان الأردن على الرمثا 3-1، فيما تعادل الأهلي والفيصلي 2-2.
ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يليه الأهلي والفيصلي 11، الرمثا 9 وفرسان الأردن والحسين 6.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين ت 17 لأندية النخبة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
-- (بترا)
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16/12/2023 11:50:22
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