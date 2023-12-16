14 شهيدا بقصف إسرائيلي على جباليا و12 طفلا محتجزون بمستشفى كمال العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 كانون الأول (بترا) - استشهد 14 فلسطينيا، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة، فيما لا يزال 12 طفلا محتجزين بالحاضنات في مستشفى كمال العدوان بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى لليوم الثامن على التوالي في ظل نقص حاد في المياه والطعام.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان، وإن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات دون ماء ولا غذاء، مؤكدة أن الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في المستشفى ويجبر الجرحى على الخروج للعراء، كما قام بالاعتداء على الكوادر الطبية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي المنارة جنوبي شرق خانيونس، ما خلف شهداء وعشرات الجرحى.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ71 ، سجلت حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 18700 شهيد، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

-- (بترا)

ي ف/أ أ/ب ط

16/12/2023 11:27:40