14 شهيدا بقصف إسرائيلي على جباليا و12 طفلا محتجزون بمستشفى كمال العدوان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 كانون الأول (بترا) - استشهد 14 فلسطينيا، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة، فيما لا يزال 12 طفلا محتجزين بالحاضنات في مستشفى كمال العدوان بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى لليوم الثامن على التوالي في ظل نقص حاد في المياه والطعام.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان، وإن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات دون ماء ولا غذاء، مؤكدة أن الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في المستشفى ويجبر الجرحى على الخروج للعراء، كما قام بالاعتداء على الكوادر الطبية.
من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي المنارة جنوبي شرق خانيونس، ما خلف شهداء وعشرات الجرحى.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ71 ، سجلت حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 18700 شهيد، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.
-- (بترا)
ي ف/أ أ/ب ط
16/12/2023 11:27:40
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