40.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.20 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.10 و 36.40 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 289 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 330 دينارا، فيما الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف".

واشار علان في تصريح لــ (بترا)، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 2020 دولارا للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/ب ط

16/12/2023 09:28:00