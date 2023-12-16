جيش الاحتلال يعلن عن قتله ثلاثة أسرى إسرائيليين بالخطأ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أن قواته قتلت ثلاثة أسرى "عن طريق الخطأ" في غزة بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا".
وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيان خلال القتال في الشجاعية، عن ندمه العميق على الحادث الذي وصفه بالمأساوي.
وكان الجنود الثلاثة من بين الأسرى الموجودين في غزة.
ومع انتشار أنباء الحادث، تجمع مئات الأشخاص في مدينة تل أبيب احتجاجا، ورفعوا لافتات تحمل صور بعض الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
ووجه المتظاهرون انتقادات لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لعدم اضطلاعها بما يكفي لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي خسر في الأيام الأخيرة 8 من عناصره أغلبهم ضباط في منطقة الشجاعية التي شهدت الحادثة الأخيرة.
-- (بترا)
رصد/ي ف/ب ط
16/12/2023 09:18:25
MENAFN16122023000117011021ID1107606350
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