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جيش الاحتلال يعلن عن قتله ثلاثة أسرى إسرائيليين بالخطأ

12/16/2023 4:21:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أن قواته قتلت ثلاثة أسرى "عن طريق الخطأ" في غزة بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا".
وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيان خلال القتال في الشجاعية، عن ندمه العميق على الحادث الذي وصفه بالمأساوي.
وكان الجنود الثلاثة من بين الأسرى الموجودين في غزة.
ومع انتشار أنباء الحادث، تجمع مئات الأشخاص في مدينة تل أبيب احتجاجا، ورفعوا لافتات تحمل صور بعض الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
ووجه المتظاهرون انتقادات لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لعدم اضطلاعها بما يكفي لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي خسر في الأيام الأخيرة 8 من عناصره أغلبهم ضباط في منطقة الشجاعية التي شهدت الحادثة الأخيرة.
-- (بترا)
رصد/ي ف/ب ط
16/12/2023 09:18:25

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