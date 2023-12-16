أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات ودافئة في باقي المناطق اليوم وغدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا) - يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة مع بقاء الاجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 8 وفي مرتفعات الشراة 16 - 7 وفي مناطق البادية 20 - 10 وفي مناطق السهول 18 - 10, وفي الأغوار الشمالية 25 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

16/12/2023 07:51:46