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كريم فهمى برفقة زوجته فى مباراة الأهلى: أنا فخور بانتمائى للبلد دى والنادى ده

12/16/2023 4:21:28 AM
(MENAFN- Youm7) عبر النجم كريم فهمي عن فرحته بفوز النادي الأهلي في مباراة أمس، حيث كان حاضر بالمدرجات برفقة زوجته، ونشر فهمي صورا وفيديوهات من الحدث الذي أسعد المصريين من خلال حسابه علي موقع إنستجرام معلقا :" مبروك الأهلي ، مبروك الأهلويه ، مبروك مصر والمصريين بكل انتمائهم زمالك، إسماعيلي، اتحاد، مصري وكل الأندية ... أنا فخور إني بأنتمي للبلد دي وللنادي ده، وهارد لك لجمهور اتحاد جدة، وشكرا السعودية والشعب الجميل لحسن الاستضافة ..... مصر أم الدنيا".


كريم فهمي وزوجته في مباراة الأهلي



كريم فهمي وزوجته في مباراة الأهلي



كريم فهمي وزوجته في مباراة الأهلي



كريم فهمي وزوجته في مباراة الأهلي


وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، 2021، 2022، 2023، ويليه الهلال السعودي والذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، 2022.

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.


وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:


خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.


خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.


الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة.

وأدار المباراة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

وتأهل فريق اتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي فى افتتاح البطولة.










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