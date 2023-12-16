بعد الطلاق.. شيرين عبد الوهاب تحذف صورها مع حسام حبيب وتترك بوستر فرق كتير

MENAFN - Youm7) بعد الكثير من الجدل والشائعات والخلافات والأزمات انتهت قرابة 6 سنوات حياة أسرية بطلاق المطربة شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب بشكل ودى، الأمر الذى كان صادمًا لجمهور شيرين، حيث إن هذه هى المرة الثانية لطلاق الثنائى بعد انفصالهما للمرة الأولى عام 2021.

وفى خطوة لاحقة للكشف العلنى للطلاق بين شيرين وحسام حبيب، حذفت النجمة شيرين عبد الوهاب كل الصور التى جمعتها بطليقها حسام حبيب من حسابها على موقع "إنستجرام"، ما عدا صورة واحدة وهى بوستر ألبوم حسام حبيب "فرق كتير"، وهى الصورة التي كانت تبارك بها شيرين لـ حسام على طرح الألبوم عندما كانا أصدقاء فى عام 2016.

وعلقت شيرين على صورة الألبوم - حينها - "ألف مبروك على ألبومك الجديد يا حسام، أنا بجد فخورة بيك وبشغلك واتبسطت جداً بشغلنا سوا فى "كل ما أغني"، ربنا يوفقك ويكتبلك النجاح في كل اللي جاي"، لكن لم يتضح إذا كانت شيرين تركت هذه الصورة قصدا أو سهوا.

شيرين وحسام

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوجت حسام حبيب فى أبريل عام 2018، وسبق وانفصلا في ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من الزواج.

شيرين عبد الوهاب احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لصقل موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

شيرين عبد الوهاب فى عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

بوستر فرق كتير لحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات مهمة في عمر شيرين عبد الوهاب، مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

شيرين عبد الوهاب، خلال نفس الفترة، دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبير.