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الإسكندراني وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتي يفتتحون سينما 2024

12/16/2023 4:21:28 AM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة تفصلنا عن بداية موسم رأس السنة 2024 ، والتي تستقبل فيه السينمات المختلفة عددًا من الأفلام الجديدة، ولعل أول أفلام الموسم: أنا وابن خالتي، وعصابة عظيمة، والإسكنداني.



وكشف صناع عمل فيلم "أنا وابن خالتي" عن طرح الفيلم يوم 4 يناير المقبل في دور العرض السينمائية المختلفة، لينافس في موسم رأس السنة.



فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.



كما أعلنت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس عن طرح فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" خلال شهر يناير المقبل، وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على الحملات الدعائية للفيلم.



ويشارك في بطولة الفيلم بجوار إسعاد يونس كل من: محمد محمود، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول،
وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان.



ومن الأفلام أيضا التي تنافس بقوة خلال موسم رأس السنة، فيلم "الاسكندراني" أولى البطولات المطلقة للنجم أحمد العوضي في السينما، حيث استقرت الشركة المنتجة على طرحه في السينمات المختلفة أول يناير المقبل.



فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة ومعالجة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.












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